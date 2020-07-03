國民黨高雄巿長參選人李眉蓁3日與連勝文等黨內大咖拍定裝照。（李眉蓁競辦提供／曹明正高雄傳真）

高雄巿長補選，民進黨參選人陳其邁3日到鹽埕區掃街拜票，鄉親爭相合照、要簽名。國民黨參選人李眉蓁則與江啟臣、朱立倫、連勝文等藍營大咖拍定裝照，形塑活力、陽光、希望、青春的選戰主軸。

被問到這幾年都在中央，民眾黨參選人吳益政認為地方事務他比陳其邁更熟悉，陳其邁回應，自己在高雄長大，過去不管擔任立委或高雄巿代理市長，從總統府到行政院，工作從市政到國政，對國際事務跟國際產業都很了解。

他強調，選舉要回歸政策本質，政策的辯論能夠讓市民了解，到底誰對高雄的市政，或對高雄的產業發展跟整個高雄的未來，具有執行力，而且最具有落實政策跟中央密切結合的能力，這才是市民關心的重點。

民眾黨立委蔡壁如說年輕人就是愛跟風，陳其邁認為，不要把年輕人當「塑膠」。歷史上很多重大變革，都有年輕人積極參與，帶動整個社會改革、國家進步。年輕人是時代的眼睛，也是社會改革的力量，不應該選舉時要年輕人的選票，選後就覺得年輕人愛跟風。

(中時 )