海軍陸戰隊99旅步二營今（3日）上午9時許在進行操舟訓練時，一艘小艇翻覆，造成1人失蹤，2人搶救上岸後送醫急救。對此，蔡英文總統表示，1人搜救中、2人送醫，一定會盡全力救治、搜尋同袍，希望他們都平安。

(中時 )