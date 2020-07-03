伊能靜過去上《康熙》談和庾澄慶的婚姻生活。（圖／翻攝自秒拍）

網友發現庾澄慶收回按讚誇前妻微博，最新一則按讚停在5月10日。（圖／翻攝自庾澄慶微博）

伊能靜最近因失言風波成為眾矢之的，11年前和她離婚的庾澄慶（哈林）今(3日)一早被發現按讚了一篇挺前妻的發文，稍早公司澄清是工作室小編誤按。而不少網友見此起底伊能靜先前談哈林的內容，過去她透露自己過敏，哈林半夜幫他冰敷，婆婆也對她很好，知道伊能靜不喜歡去菜市場，便不會強迫，非常縱容她。

今稍早哈林疑似隔空為前妻送暖，按讚了一則網友發文，內容寫道：「我覺得伊能靜很好，情商特別高。對老公孩子還有自己的公婆都很好。你們為什麼要去黑她，你們這些壞人」，對此，公司剛剛回應是工作室小編一早誤按和庾澄慶有關新聞，「兩人各自都有自己的生活，哈林不會再對於前妻任何事情多做回應，謝謝大家諒解」。

另外，有網友挖出伊能靜過去上《康熙來了》曾罕見談庾澄慶，她透露自己有次被蚊子叮到過敏，哈林半夜貼心冰敷，她曾和婆婆上菜市場，因受不了氣味就在外面嘔吐，婆婆覺得她很好笑，但也不會強迫她再去市場，伊能靜拍完戲回家，婆婆還會下廚煮獅子頭迎接她，也不在意伊能靜睡多晚，讓她直言：「他們對我很好，非常縱容我」。

(中時電子報)