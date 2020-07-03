大陸東南衛視駐台記者，因在台製播政論節目，被我政府認定違法，要求限期離台。大陸國台半3日批評，這是民進黨當局對大陸媒體駐點記者的蠻橫無理打壓，暴露了「新聞自由」的虛偽性，並「正告」民進黨當局立即停止無理做法，「否則由此引發的一切後果，由民進黨當局承擔。」

大陸東南衛視兩名駐點記者，遭我驅逐出境，於3日離台。大陸國台辦發言人朱鳳蓮3日指出，注意到相關報導，密切關注事態發展，她批評「民進黨當局對大陸媒體及駐點記者的正常新聞報導活動進行蠻橫無理打壓，暴露了他們所謂『新聞自由』的虛偽性」。

朱鳳蓮稱，兩岸新聞交流是傳播兩岸資訊、増進兩岸同胞相互瞭解、促進感情融合的重要橋樑。長期以來，大陸記者在台灣通過大量客觀公正的報導，為增進兩岸同胞相互瞭解，融治親情，特別是為大陸同胞更好地瞭解台灣，發揮了橋樑和紐帶的重要作用。大陸記者的正當權益應當受到保護，他們在台採訪報導工作應當受到尊重。

朱鳳蓮表示，一段時間以來，民進黨當局以各種手段限制和阻撓兩岸交流合作，現在又將矛頭對準大陸媒體在台灣的正常新聞報導，嚴重千擾了大陸媒體駐點採訪，嚴重損害了大陸記者的正當權益，「我們正告民進黨當局，立即停止無理做法，否則由此引發的一切後果，由民進黨當局承擔」。

(旺報 )