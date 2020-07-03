為搶振興三倍券創造千億商機，大型居家通路連鎖業者亦加入敲鑼打鼓行列；特力集團旗下特力屋、HOLA、hoi等三大實體通路推出單筆實付3000元三倍券可兌換3600元購物電子券，再送價值2萬5000元折扣券。

特力強調，此次為響應政府振興三倍券，預計7月15至31日，凡持振興三倍券3,000元可在全台逾60個門市換取3,600元特力集團購物電子券，消費者等於現賺600元，可用於全台特力屋、HOLA、hoi好好生活實體門市；此外，並提供各項居家生活指定品類消費滿額商品折扣電子券，總價值超過2萬5,000元，涵蓋特力屋燈飾、油漆、家具、層架等六大類居家空間必備商品與局部裝修方案，HOLA則從寢具、鍋具到按摩槍、清淨機等，hoi好好生活則提供家具、香氛、餐廚、紡品等逾千種品項，以振興券支付更可享家具商品任兩件9折優惠。

(工商 )