響應政府振興三倍券！量販龍頭家樂福今（3）宣布，聯合50大品牌廠商，集結家樂福實體與數位全館商品、購物中心(商店街/美食街)與異業合作，推出限量20萬本的「家樂福振興彭湃包」，每本都有4萬元價值的優惠券，要給消費者超過40倍的加碼回饋，合計總價值高達80億元，只要在活動期間持紙本振興三倍券，單筆消費滿1,000元就可獲得！

家樂福表示，此次推出的「家樂福振興彭湃包」，從生活購物、美食饗宴到出遊玩樂都有，包括：一、家樂福量販/便利購/線上購物現折券，總價值5,300元；二、家樂福購物中心美食街、商店街共27個品牌優惠，總價值1,840元；三、攜手美語課程教學、旅遊住宿、影音享樂、連鎖餐廳、健身中心等22家知名品牌異業合作優惠，總價值32,872元。合計總回饋價值高達4萬元。

家樂福說，只要活動期間7/15～7/28持紙本振興三倍券，到家樂福實體門市消費，單筆消費滿1,000元，即可至門市服務台領取，每人限領取一本，限量20萬本，送完為止。

針對優惠內容，家樂福表示，首先是家樂福量販/便利購/線上購物優惠券，包含賣場21張、線上購物1張，可享有全館指定活動期間（7/15～7/31、8/2～8/21、8/22～9/15）單筆消費滿1,000、2,000、5,000元，分別可對應使用100、200、500元現折券；線上購物活動期間（7/15～9/2）單筆消費滿999或1,999元，輸入折扣碼對應100或200現折優惠。

其次是家樂福購物中心共40張優惠券，可享有家樂福購物中心美食街、商店街指定活動期間（7/15～9/15）共27個品牌優惠，包含：NIKE/ Adidas/玩具反斗城/ THE NORTH FACE/ RQ POLO/佐丹奴/ SONORA/石二鍋/品田/ HOT7/陶板屋/石二鍋/定食八/品川蘭/洋城/川師傅/三商巧福/鮮五井/點爭鮮/拿坡里/原燒/洋朵/米塔/爭鮮/福勝亭/大河屋等，可憑折價券單筆消費滿500元現折50元，單筆消費滿1,000元現折100元，以此類推，還可多張同筆消費累計使用。

再者是異業合作優惠券共30張，家樂福說，7月學生開始放暑假，準備安排課程或者出外旅遊，家樂福特別找來美語課程教學、旅遊住宿、影音享樂、連鎖餐廳與健身中心等22家知名品牌異業結合，讓民眾家庭暑假活動更充實。包括：長頸鹿美語3堂體驗課程、空中美語3期雜誌＋數位學習卡1張、承億文旅500元住宿折價券，還有F HOTEL、墾丁假期、花蓮亞士都、知本亞灣飯店300元住宿券。

另，威秀憑券可享優惠套餐，還有極限健身中心免費私人教練課程一堂、世界健身World Gym專業體適能檢測乙次，或World Gym一個月運動體驗等兌換或折抵券使用。其他異業結合品牌還有秀泰影城/IN89 豪華影城/SNOWTOWN雪樂地/健身工廠/遠傳friDay影音/Cama cafe/寶島眼鏡/COLD STONE/老先覺功夫窯燒鍋/可樂旅遊/EZTABLE 簡單桌。

除了實體優惠以外，數位回饋的部分，家樂福表示，即日起於玉山官網綁定數位振興三倍券可享1％回饋，7/15～7/28使用家樂福APP綁定玉山家樂福聯名卡，刷卡單筆滿3,000元以上，最高享10％回饋電子折價券；另外還有9/2前於全台家樂福量販/便利購使用紙本振興三倍券，再刷玉山家樂福聯名卡付款，就有機會參加抽獎一次，最大獎Gogoro 3 Delight重型電動機車騎回家。

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