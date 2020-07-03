小芳熱愛咖啡香，今年好不容易成立一間複合式咖啡店，圓了自己的夢想。然而，開業沒多久，員工反映加班費問題，小芳對於如何計算加班費，十分煩惱。直到她向臺北市政府勞動局申請「勞條健檢師」服務。不久，勞動局「勞條健檢師」親自到店逐項指導小芳，包括如何運用保存雇主應置備的出勤紀錄、工資清冊等文件，以及如何計算工資、加班費，經過「勞條健檢師」親切仔細的現場指導，小芳對於勞動法令不再陌生，更清楚勞工權益，改善了與員工互動關係，可以更無後顧之憂地經營自己的事業。

勞動局陳信瑜局長表示，許多像小芳一樣剛開業的新手老闆或中小型企業雇主對於勞動基準法相關規定很陌生，也沒有專業人事人員，常因工資、加班費以及解僱等問題發生勞資爭議，管理方式容易有觸法疑慮，對勞資關係產生負面效應，甚至影響經營。有鑑於此，臺北市勞動局今年積極推出「勞條健檢師」現場輔導服務，希望透過柔性個案雇主服務，協助體檢企業管理制度，增加法遵觀念，適切改善勞動權益，進而促進勞資關係，也能減少觸法風險，非常推薦新手老闆跟中小企業雇主可多加善用這項免費服務。

陳信瑜局長指出，「勞條健檢師」申請方式多元又便利，有需要的雇主朋友可以直接至「臺北市民服務大平臺」(連結)提出線上申請，或可以至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，也能夠傳真及郵寄等管道提出申請。提出申請後，勞動局「勞條健檢師」主動向申請人確認輔導時間。如有勞資爭議調解程序或勞動檢查案件進行，「勞條健檢師」輔導服務將暫緩實施，待調解或檢查案件結束後，另再擇期安排輔導。

(工商 )