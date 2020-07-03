苗栗縣警局3高階警官布達到職
謝明俊／苗栗報導
新任苗栗縣警局督察長及竹南、大湖2分局新任分局長，3日上午正式上任， 3名新任高階警官分別為督察長劉文雄、竹南分局長楊贊鈞、大湖分局長何孟宗，苗栗縣長徐耀昌在縣警局3樓禮堂主持布達任典禮，期勉新任警官全心投入治安、交通工作。
新任縣警局督察長劉文雄，是警大59期畢業，歷任澎湖白沙、花蓮新城、新竹市第2、3分局長，以及澎湖縣、花蓮縣警局督察長等。新任竹南分局長林贊鈞，是警大65期畢業，先前曾任大湖分局長，歷任彰化溪湖分局長後，再轉任回苗栗縣警局。新任大湖分局長何孟宗則是警大66期畢業，曾任刑事局偵查正、台中市偵查隊長，這次由花蓮新城分局調任。
新任警官3日上午正式報到就職，苗栗縣長徐耀昌特別在縣警局3樓大禮堂主持分局長布達及督察長就職典禮。苗栗縣議長鍾東錦及張淑芬、鄭碧玉、徐筱菁、廖秀紅、楊明燁、湯維岳等縣議員都到場觀禮。徐耀昌期勉新任警官能在局長翁群能的領導下，全力維持轄區治安平穩、交通順暢、讓苗栗鄉親都能安居樂業。
(中時 )
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