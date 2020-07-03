相較於中菲行(5609)、捷迅(2643)等物流業者這波受惠疫情需求，營運及股價呈現爆發性的表現，台驊投控(2636)股價今天突破1個月來的盤整，盤中攻上漲停，頗有補漲態勢。

全球航空貨運市場大好，空運營收占比高的中菲行、捷迅走在前端，股價從疫情爆發以來，呈現翻倍表現；台驊股價相對溫和，即使今天漲停板，這波漲幅也不到8成。

台驊過去平均空運營收占比約3成，今年第2季已經拉到5成，帶動4、5月營收創歷史新高，6月營收可望維持歷史新高附近，第2季有望有不錯成績，台驊去年每股盈餘2.13元，上半年獲利有望達到去年全年的8成，第2季EPS挑戰1.5元，下半年海運業務接棒，全年展望相當樂觀。

而先前大聯大(3702)宣布要以28元收購20％股權，使得28元被外界視為大聯大帶來的天花板，但昨天站上28元後，今天進一步反映下半年的基本面表現，有利於股價持續走強。

(時報資訊)