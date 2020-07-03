美國新禁令衝擊華為5G基站建置速度，且伺服器產業下半年有疑慮，但銅箔基板廠-台燿(6274)因客戶涵蓋易利信等國外網通設備及伺服器廠，下半年營運不看淡，美系外資重申台燿「買進」評等，目標價155元。

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，各國政府除印鈔刺激消費，亦大力推動5G基礎建設，尤其是大陸部分，設定今年底前境內開通超過60萬座5G基地台目標，龐大的基地台建置需求也帶旺近幾年積極佈局高頻高速材料市場的國內銅箔基板廠。

除5G基礎建置需求湧現，雲端及高速運算應用激增，美系及中系伺服器及資料庫中心廠商訂單高度成長，成為銅箔基板產業成長另一隻推手。

台燿為國內銅箔基板廠中最早切入伺服器及網通設備高頻高速材料廠，客戶涵蓋國內外網通設備及伺服器廠，在客戶訂單強勁下，台燿今年第1季無畏新冠肺炎疫情，單季稅後盈餘為4.25億元，年成長11.84%，單季每股盈餘為1.6元，累計前5月合併營收為81.02億元，年成長17.32%。

儘管全球新冠肺炎二度疫情隱憂浮現，且美國華為新禁令導致華為5G業務推動受到影響，不過台燿因下半年有易利信等客戶訂單，下半年營運不看淡，美系外資最新報告表示，由於高階銅箔基板需求不斷增加，有助於廠商的利潤率，且華為新禁令可能讓大陸OEM廠增加對大中華區供應商的依賴，尤其是高階產品部分，台燿是高頻高速銅箔基板需求主要受惠者，重申台燿「買進」評等，目標價155元。

(時報資訊)