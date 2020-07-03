在各國陸續研議鬆綁邊境管制措施的情況下，歐盟開放約15國旅客入境，名單未納入台灣。對此，前民進黨立委沈富雄1日在臉書發表一篇為題「歐盟大啟封，台灣獨憔悴」的文章，掀起外界正反聲浪，對此，他今(3日)則是再度發文，希望大家能從不同的角度好好思考一遍，並表示，「依我們目前的做法，航空業、大型旅館業、餐飲業、精品業、免稅店…恐怕要窒息到明年第2季，明年底前集體陣亡。」

沈富雄在臉書寫下，解封也應「超前」，被迫「跟進」恐將致命，他認為第一點，在「平等互惠」的大帽子下，是不是「人進來」比「人出去」重要？「人出去」實質是「入超」，是虧本的，只幫了旅行社，「人進來」就不同了，這一點連韓國瑜也知道。

沈富雄說第二點是，以目前國內疫情是「零」，國境防疫又成績斐然，請問憑這樣的本事，是應該有信心讓「人進來」，還是守身如玉，自絶於世界？而目前對來台旅客最寬容的是12國(或地區)的短期商務客，分別是紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、香港、泰國、蒙古、不丹、柬埔寨、寮國。可以說除紐、澳、泰三國及香港一地外，其餘8國均無足輕重，可有可無。

但沈富雄直言，台灣對這些所謂第一類「低風險」國家的旅客的入境規定「實在太苛了」，讓人望而卻步，10天內僅12人來台，其中僅香港5人符合第一類。他建議除疫情特別嚴重的地區外，可簡化為【入境時全面PCR快篩】-(呈陰性)→【強制戴口罩14天無需隔離】。

最後，沈富雄也批，以台灣的能耐，解封也應「超前」，被迫「跟進」，不僅窩囊，而且致命。

(中時電子報)