全球新冠肺炎疫情持續延燒，法國1男性確診後，竟出現陰莖異常勃起的症狀，時間更長達4小時，醫師放冰袋都無法緩解，後從針筒吸出深色血栓。對此，台灣兒科急診醫師吳昌騰表示，新冠肺炎是高手中的高手。

吳昌騰在臉書分享《美國急診醫學雜誌》刊登的病例報告，2020年初以來，儘管與新冠病毒（SARS-CoV-2）有關的「血栓栓塞併發症」已被廣泛報導，像是，深層靜脈血栓、肺栓塞、缺血性中風等病症，但因此而導致「陰莖血栓形成」卻從未聽過。

吳昌騰指出，一名62歲的法國男性因發燒、乾咳和腹瀉就醫，因呼吸衰竭轉送加護病房插呼吸器治療，後確診新冠肺炎。而醫師理學檢查發現，該患者出現「陰莖異常勃起」的症狀，放置冰袋仍無法緩解，在持續勃起4小時後，醫生用針從陰莖中吸取血液，發現「深色血塊」恐是新冠病毒引起的血栓。

吳昌騰說，所幸這位患者接受呼吸器治療14天後，已經成功拔管並出院了，而在重症加護病房住院時，其他部位也沒有再發生栓塞性血栓的狀況。而研究的原作者指出，「患者的陰莖異常勃起，根據患者臨床症狀和實驗室檢查結果，強烈暗示與SARS-CoV-2感染有關」。

吳昌騰表示，對於臨床醫師來說，新冠肺炎真的是高手中的高手，另也補充，陰莖異常勃起的定義為，陰莖勃起時間持續超過4個小時，且與性慾、刺激無關。

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(中時電子報)