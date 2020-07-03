興富發建設今年在中台灣的指標大案，總銷達150億元大案「市政愛悅」，近期以案名「黃金搶案」暖身，結果一周被掃走17億元，今（3）日基地正式拆除，計畫動工。興富發建設董事長鄭志隆表示，這是今年疫情以來銷售最好的一個案子，預期下半年游資充沛，房市應會蠻不錯的。

興富發建設今天正式公開「市政愛悅」，全案位於七期重劃區，總銷150億元，規劃有1236戶，每戶22 ~36坪，由於是七期少見的二房產品，加上又提供有泳池飯店宅，創下一周即熱銷17億元的紀錄。

專案經理表示，「台中七期作為市政、商務核心，在財團千億投資及交通建設發展利多下，全球菁英人才湧進，未來黃金 10 年，有近 20 項建設陸續到位，包含 8-10 棟商辦聚落成型，3-5 棟百貨、國際級飯店陸續開幕，其中包含興富發和日本首度合作，位於台灣大道上，新光三越旁的大倉新頤酒店。目前簽約下訂的客戶也因為看好台灣後疫情發展，加上銀行低利率誘因，紛紛搶進台中七期置產。

(工商 )