女子日前慘遭前男友狂歐，全身傷痕累累，多處瘀血，爆料網友不捨表示「 根本是當沙包在痛打」。（摘自臉書《爆料公社》）

網友提供被害女子的X光照片，小腿被前男友打斷骨折。（摘自臉書《爆料公社》）

台中梧棲發生恐怖情人爆打女友，還將人強行藏在家中，經鄰居報案及警方識破，才將被害女子送醫，並協助申家暴令。（王文吉攝）

台中22歲蘇女上月8日在梧棲謝姓男友家慘遭恐怖情人暴力相向，包括四肢、臉部、眼睛等全都是瘀青，小腿還被打斷骨折，警方接獲鄰居報案到場處理，並協助女子申請保護令，事發將近1個月，有網友在臉書社團發文控訴「有報案了，保護令也申請了，前男友還是一直到女生家鬧，有人可以幫忙這個女生嗎？」

網友表示，被害女子6月8被前男友打，從外面打到被他拖進車子內繼續毆打，還強行帶去男方家。到男方家後又繼續毆打女生。女生被男方打到用爬的像前男友的家人求救，但男方的家人卻不管女生，最後還是鄰居報警，前男友才停手。警察來的時後，前男友還和家人一起把女生藏起來，要女生不要出聲音，最後被警方找到時，女生已經虛弱到跟警方說『我沒辦法走幫我叫救護車。』

爆料者提供的照片，被害女子全身傷痕累累，手臂、臉上、眼睛都是瘀青。網友不捨表示，根本是當沙包在痛打了，Ｘ光照片小腿還被打斷骨折。事發至今，前男友還是一直到女生家鬧，「有人可以幫忙這個女生嗎？有報案了，保護令也申請了。」

清水分局安寧派出所副所長洪世曄表示，員警到場並沒有發現爭吵及女子遭毆打慘叫情形，男子應門稱是單純的男女朋友糾紛，警方顧慮女子安全，告知要見到人才放心。男子隨即入內將女子帶出來，員警見女子精神不繼，且表示身體不舒服，立即通知救護車送醫，女子現場並沒有陳述遭人毆打。

社會局家庭暴力及性侵害防治中心表示，事發後個案已主動聲請保護令，7／2獲核暫時保護令並由警方約制告誡，如前男友違反暫時保護令「禁止施暴」、「禁止騷擾」規定，警方可以現行犯逮捕。

家防中心表示，個案已獲核發暫時保護令，也具有危機意識，加上有家人提供庇護，現階段狀況安全，社工員將持續追蹤，討論個案安全計畫。同時，社工員也會評估提供個案前男友輔導服務方案，加強他情緒管理和法律認知，減緩暴力情形。

社會局強調，家暴事件零容忍，民眾不幸遭受家庭暴力時，請務必主動報警及求助，並可依相關規定提起告訴及聲請保護令，可有效嚇止施暴者，以獲得積極的保護及協助。

(中時 )