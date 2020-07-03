陳姓男子在臉書粉絲專頁上散佈「鋅銅平衡甘斯能量水」能治療新冠肺炎的消息。（調查局提供）

新北市陳姓男子在臉書散佈「鋅銅平衡甘斯能量水」能治療新冠肺炎，調查局資安工作站就溯源調查，將陳男約談到案後，證實他販賣能量水給民眾，依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》散播謠言及詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

3月25日臉書「Clover能量生活【蕭遙的凱史實驗】」上出現「凱史科技應用於中國武漢肺炎病毒的各種資訊包含：中國與巴西患者使用鋅銅能量水的經驗分享、凱史科技對應病毒的運作原理…鋅銅能量水的各種使用方法…如果沒空自己做你可以贊助蕭史獲得鋅銅能量水」的發文，造成民眾誤信新冠肺炎可透過鋅銅能量水而獲得療效。

資安站溯源追查，發現新北市的陳男在「蕭遙的凱史實驗」社群及個人網站張貼能量水假消息，將陳男約談到案，證實在未經食品藥物管理署核可下，擅自販售鋅銅能量水給不特定民眾，全案依《振興特別條例》散播謠言及詐欺罪嫌移送法辦。

(中時 )