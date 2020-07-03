指考首日第一科物理考科3日上午登場，高中教師們認為是6、7年來最難，原因是基本題太少，且計算題多。另外教師們肯定今年部分考題「直接敘述實驗過程」的做法，這是「補習班補不出來的能力」，可以鼓勵未來教學現場種是實驗。

和平高中教師郭鴻典表示，今年配題電磁學占分稍多、力學占分略少，出題用心靈活，難度是6、7年來最高，需要動筆計算的有14題，學生如果沒有掌握技巧，譬如第20題區段測速問題，可能會花很多時間；又如計算題第1題題幹長，可能考生會直接放棄。另一特色是有2題高三上學期的實驗題（三用電表、等位線和電場）要有實際經驗才較容易作答。綜合來說這份考題對大部分學生來說不容易，建議未來還是多一點基本題。

大理高中教師林春煌表示，情境題有5題出得滿有水準，例如第6題應用到電磁學，第20題區間測速硬算算不出來，要畫圖取平均數，用到物理的科學能力；智慧型手機這1題也出得不錯。但有些情境題是「表面上有情境」，像選擇題第1題把情境全部刪掉也不妨礙作答。

林春煌表示，未來新課綱會有更多非選題，建議這1、2年非選不要考太難。像今年非選第1題第2小題用到太多概念，是考非常頂尖的學生，中後段考生可能直接跳過，缺乏統計數據就無法評估，學生不做題就看不出老師在學校有沒有教。但非選第2題把實驗過程直接敘述出來，是較好的做法。

建國高中教師賴奕帆也指出非選第1題很難，要花很多時間閱讀，最好輔以教學動畫，讓學生了解情境過程。第20題蘇花改測速計算過程相當冗長，且不容易想像情境，建議也輔以動畫。

賴奕帆認為最難的是第23題手機感光元件，因為需要做實驗，今年高一建中開始探究與實作，就有這個實驗，只要做過一次實驗，就能有效培養程度。他表示很多學生去補習班是練習計算能力，但這種題是「補習班補不出來的能力」。至於非選第2題直接敘述實驗過程是很好的做法，能鼓勵教學現場未來重視實驗。

(旺報 )