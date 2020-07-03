資金狂潮如洪荒之力無法擋！外資大回補，台股2日衝過11,800點，今日又闖進11900點大關，改寫今年元月底以來波段新高水準！分析師表示，「萬般利空、不敵寬鬆」台股自新冠疫情爆發最低點8523點以來，一路呈現報復性反彈，7月以來亦出現連3揚，下一個目標先看12,000點及再戰今年新高12,197點。外資從6月開始回補買超，內資買盤火力十足，加上存股風氣盛，短期台股攻勢沒有要結束的意思，連闖11,800、11900點之後，下個關卡先看12,000點。

資金狂潮不停歇，隨著國際熱錢步步進逼，使台幣升值步步驚心，本周以來，央行阻升新台幣，在前三個交易日力守29.6元，在熱錢持續湧入、升值無法擋之下，央行昨棄守29.6元，顯示阻升力道式微，短多士氣大振今早再攻29.5元關卡，勁升逾1角。台幣連5日破29.5元心理大關，外資6月啟動認錯回補，7月續挺台股闖關，究竟外資手上握有哪幾張熱門股？有望成為台股再戰萬二大關的推手。

據統計包括，台積電(2330)、群創(3481)、友達(2409)、新光金(2888)、台達電(2308)、聯強(2347)、宏碁(2353)、英業達(2356)、微星(2377)、三商壽(2867)、中環(2323)、遠東新(1402)、仁寶(2324)、聯合再生(3576)、中租-KY(5871)、潤泰新(9945)等16檔獲外資6月來累積買超萬張以上，7月來持續敲進，持股比率以台積電(2330)、中租-KY(5871)均在7成以上最高，台達電(2308)、仁寶、微星、聯強約3～6成不等。台股今日即由權王台積電(2330)開高大漲5元、盤中攻高330.5元領軍下，助拳指數飛越11900點關口，續朝萬二大關向前衝。

分析師表示，台積電為晶圓代工龍頭，在業界居六成以上的市占，除客戶基礎穩固外，技術能力更傲視群雄，分別領先三星1年、英特爾2年、陸廠5年以上，目前5奈米製程處量產階段，3奈米也在研發當中，營運前景正向。而下半年蘋果將發表新機，台積電業績可望吃補，再加上美中針鋒相對，為降低受美制裁的程度，中企急於在期限內建立庫存，台積電無疑是最大受惠者之一。台積電將在7月16日召開第二季法說會，若疫情能緩和，不排除上修資本支出的可能性。此外，由於台灣供應鏈環環相扣，台積電的優勢將使概念股雨露均霑，未來業績爆發力不容小覷，股價有機會持續表態攻高。

(時報資訊)