美國就業報告優於預期，帶動美股周四收紅，亞股今（3）日跟進開高。台股加權指數以上漲52.76點的11857.9點開出後，一舉攻上11900點關卡、大漲128.45點至11933.59點，早盤維持逾80點漲幅。櫃買指數開高後一度拉回翻黑，惟隨後再度回穩走揚。

截至11點半，加權指數上漲95.22點、為11900.36點，今日成交量估放大至逾2300億元。櫃買指數以上漲0.19點的165.34點開出，截至11點半上漲1.24點、為166.39點，盤中最高上漲1.85點至167點，成交量估放大至逾850億元。

觀察盤面各類股表現，由成交量較大的半導體股漲逾2％領軍，電子、電子零組件、化工股漲逾1％居次，航運及電腦周邊股漲近1％、金融股漲逾0.5％。觀光、油電燃氣、電器電纜股跌逾0.5％，表現相對偏弱。

權值股方面，由台達電（2308）漲逾3％、台積電（2330）漲逾2％領軍，聯發科（2454）及富邦金（2881）漲逾1.5％，股王大立光（3008）、國泰金（2882）、中信金（2891）漲近1％。鴻海（2317）、日月光投控（3711）、中華電（2412）則漲多拉回，表現相對偏弱。

分析師指出，台股今年以來受疫情影響，外資累計賣超逾6000億元，但融資餘額不減反增，顯示內資抬頭，且從歷史經驗觀察，外資回頭買超台股機會高，可觀察權值股台積電、大立光、鴻海，短線外資對台股屬中性偏多操作。

從技術面來觀察，台股自6月13日起持續沿5日線緩步走升，跳空缺口轉為支撐，技術面仍有利多方，加上新台幣持續強勢，認為台股加權指數仍屬多頭格局，以內資為主的櫃買指數已自低點反彈約6成，均線成為強力支撐，短線有機會持續走高。

操作策略方面，分析師建議可聚焦有新機題材的蘋概股，搭配5G啟動商機、半導體相關類股，短線技術面不佳或法人賣超股建議減碼，中線則可留意營運展望佳的中大型股、以及高現金殖利率股。

(時報資訊)