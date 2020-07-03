一名曾姓醫生去年意外發現，同樣是醫生的江姓妻子與程姓教練偷情長達5年，好奇驗了2個小孩的ＤＮＡ，赫然發現竟然都不是自己的親生子，氣的對小王提告，但因通姦罪今年5月29日除罪化，曾男想告也告不成。

判決書中提到，江女與程男2013年12月起交往到2019年3月，２人期間先後到台北市多處旅館發生性關係，直到曾男2019年4月間，發現程男帶著自己的１對兒女出遊才起疑心，後來採集２名孩子的DNA做親子鑑定，結果２個小孩都不是親生子，間接證實妻子外遇。

曾男氣被戴綠帽對程男提告，台北地檢署檢察官依相姦罪嫌起訴程男，全案6月17日進入法院審理，結果台北地院法官表示，雖然檢方依相姦罪起訴程男，但該法條經司法院釋字第791號解釋文宣告失效，也就是通姦除罪化，最後只能依法諭知全案免訴。

曾男刑事方面慢了20天告不成，改提告民事訴訟，對程男求償140萬1922元，另程男的妻子也對江女提告求償200萬元，兩案目前仍在審理當中。

(中時電子報)