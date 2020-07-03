直播》新增1境外移入個案 指揮中心下午2點開臨時記者會 12:102020/07/03 中時電子報 何立雯 、 徐秀娥 、中時、 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心記者會。(姚志平攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】疾管署中央流行疫情中心例行記者會｜2020.7.3 又破功！昨才宣布新增1境外移入確診，中央流行疫情指揮中心再度宣布，今（3日）新增1位境外移入個案，將在下午2點召開臨時記者會，由指揮中心發言人莊人祥說明個案及防疫作為等事宜，國內截至目前累計449例確診，分別為358例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。 (中時電子報) #境外移入個案 #2點 #臨時記者會 #新增 #破功 也許您會感興趣 推薦閱讀 印度確診狂飆 全球第4大疫區 04:102020/06/29 國際大事 陸股端午節後復市開低 深成指開盤跌0.28％ 10:102020/06/29 財經 北京新增本地7宗確診病例 10:432020/06/29 財經 6月CCI 今年首回升 11:062020/06/29 財經 《通信網路》台灣大突襲5G破功 中華電：明天早上開台 11:592020/06/29 財經 東京單日新增確診再創新高 不考慮再進入緊急狀態 17:382020/06/29 國際 社交距離破功！短短1周類流感門急診雙升 14:512020/06/30 生活 港股收升逾百點 17:272020/06/30 財經 國內新增1境外移入 赴墨西哥出差男子染疫 12:042020/07/02 生活 ＋0又破功 增1例墨返台確診 04:102020/07/03 生活新聞 生活熱門新聞 領紙本三倍券很笨？網神分析優勢：信用卡會哭爆 - 生活 衝超商預購三倍券！男插健保卡傻住：被政府排擠了？ - 生活 全球首例！國籍航空A330降落 驚傳電腦全失效 - 生活 台灣最佳大學排名出爐！逢甲列私校第3名 - 生活 帶女兒去龍山寺！老爸見是「祂」 急喊：這位爺爺不用拜 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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