【現場直播】疾管署中央流行疫情中心例行記者會｜2020.7.3

又破功！昨才宣布新增1境外移入確診，中央流行疫情指揮中心再度宣布，今（3日）新增1位境外移入個案，將在下午2點召開臨時記者會，由指揮中心發言人莊人祥說明個案及防疫作為等事宜，國內截至目前累計449例確診，分別為358例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

(中時電子報)