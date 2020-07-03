◎漢光預演海陸小艇翻覆 1失蹤2命危

海軍陸戰隊99旅步2營今（3）日進行漢光演習預演時，發生重大意外。在操舟訓練時，小艇不慎翻覆，造成多人落水，其中1人失蹤，2人失去呼吸心跳，緊急送往國軍高雄總醫院左營分院，院方表示，兩人到院時有嚴重嗆傷，經急診搶救，暫時恢復生命跡象，目前在加護病房觀察中，還沒恢復意識，尚未完全脫險。

◎實體三倍券不足？蘇揆：有足夠準備

振興三倍券預購及綁定起跑2天來，多數民眾選擇實體券，但也怕實體券出現供不應求，行政院長蘇貞昌今天上午對此強調，政府針對三倍券發放都會做相對應準備，屆時選擇數位的多少、選擇實體的多少，都有足夠的準備能夠因應，民眾不必擔心，也希望大家把握機會，一起讓台灣經濟更振興，生活更快樂。

◎高鐵8月起每周1016班 恢復疫情前水準

台灣高鐵公司宣布，因應疫情趨緩、旅運需求增加，針對班表進行滾動式檢討，決定自8月1日起全面恢復每周提供1016班次旅運服務。高鐵表示，旅客可自7月5日凌晨零時起，依出發日前28天的售票規則，透過便利商店、網路訂票、「T Express」行動購票App及語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購票。

◎男子當街隨機攻擊女童 警追查嫌犯疑患思覺失調

北市南港分局南港派出所2日接獲民眾報案，指昨日下午5時許在興華路上，突遭一名精神不穩的陌生男子徒手攻擊，導致女兒受到驚嚇並有些許挫傷。「我是南港人」社群隨後也發文公布這起隨機傷人事件，令附近民眾憂心不已。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)