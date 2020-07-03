蔡英文總統今出席「第30屆臺北電器空調3C影音大展開幕記者會」致詞時表示，去年她在這項展覽與大家分享夫妻不吵架的秘訣，就是家裡要有一台洗碗機。今天她要告訴大家，不只是有「三機—洗碗機、掃地機器人、洗脫烘衣機救婚姻」，還有「三倍券拚振興」。

總統強調，三倍券已開放預訂，很多廠商也都推出各種加碼優惠，希望大家一起加強振興的力道，刺激消費，刺激買氣，讓台灣每一個產業都能用最快的速度恢復元氣。

總統致詞時表示，她今日前來有三個目的，第一是來祝福此次大展順利成功；第二是來宣導政策；第三，她很高興可以來大展看看喜歡的電器。

她說，今年「臺北電器空調3C影音大展」已經邁入第30屆。她要特別感謝臺北市電器公會以及廖全平理事長的用心，每年都透過這個年度盛會，把最知名的領導品牌聚集在這裡，展示最新的產品，帶動家電市場的買氣。

總統指出，現在防疫新生活，已經進入振興階段，三倍券也在前天開始開放預訂，花1千元就可以換到3千元，很多廠商也都推出各種加碼優惠。

總統接著指出，去年開始，我們也修正《貨物稅條例》，只要購買有「節能標章」的電冰箱、冷暖氣機、除濕機，每台最高可以退2千元的貨物稅。

總統說，我們業界的好朋友也與經濟部通力合作，推動節能家電汰換，從去年開始到今年5月底，已經汰換老舊家電將近80萬台，節電4.35億度，真的非常不簡單。

總統認為，買到優良的家電商品，不只可以提升生活品質，還可以響應環保，節省能源，不但是對整個臺灣，甚至整個地球，都很有貢獻。這麼多優惠加起來，真的很划算。

總統也說，希望大家一定要到處買，到處逛，「三倍券拚振興」，用最優惠的價格，買到最超值的商品。稍後她也會到深坑老街繼續拚觀光。

她說，早上買家電、到老街逛逛，這是她要向大家傳達一個很重要的訊息，就是在三倍券推出以後，大家都要出去走走、逛逛，而且可以用三倍券購買喜歡的東西。

最後，總統希望大家一起來努力，加強振興的力道，刺激消費，刺激買氣，讓臺灣每一個產業都能用最快的速度恢復元氣。

隨後，總統也與現場貴賓一同舉行開幕儀式，並參觀展場攤位。

(中時 )