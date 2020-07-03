海軍陸戰隊預演膠舟翻覆 海軍司令部：3員落海已尋獲送醫。

國軍漢光演習13日登場，海軍陸戰隊99旅步二營3日漢光演習預演，在進行操舟訓練時，疑因海象突變，小艇翻覆，2人失去呼吸心跳，另失蹤1人稍早尋獲，海軍陸戰隊表示，3員落海昏迷，已送醫全力搶救，海軍司令部及陸戰隊指揮部已成立相關專案小組實施調查。

國軍漢光36號實兵實彈演習將在7月13日至17日登場，有別去年漢光35號的戰備道起降、CM-34首登場等亮點，今年漢光將著重「一個營就能出去戰鬥」的聯合兵種營演練，展現聯兵營可獨立進行聯合作戰指管，以及兵、火力整合的戰力組建效能。

3日展開漢光演習預演，未料竟發生意外，小艇翻覆造成3人落海。

海軍陸戰隊指揮部表示，海軍陸戰隊3日上午於桃子園海灘執行「聯合登陸作戰操演」預演時，疑因海象突變，致發生膠舟翻覆，計有3員落海昏迷，已送醫全力搶救，海軍司令部及陸戰隊指揮部已成立相關專案小組實施調查。

(中時 )