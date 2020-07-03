國民黨智庫今天新成立「趨勢暨數據分析中心」與「產業暨新創研究中心」，黨主席江啟臣上午出席揭牌儀式時致詞表示，國民黨昨天已經正式啟動智庫、立法院黨團以及黨中央的三方平台會議，希望未來智庫提出的研究與建議，能夠有效支援立法院黨團，並做為黨中央的政策參考；未來相關政策研究成果，不光是給國民黨參考，也希望給社會各界參考。

江啟臣表示，「趨勢暨數據分析中心」與「產業暨新創研究中心」的成立，象徵國民黨智庫與時代接軌，這也是他談到國民黨改革時所說，國民黨要追上時代與大環境的腳步。

江啟臣說，現在的趨勢如果沒有以數據分析做為基礎，就很難精確判斷與預估，這些趨勢跟數據，對於政策的研發、擬定，扮演非常關鍵的角色，而產業發展如果沒有創新，將很難與國際接軌競爭，所以智庫在最短時間內找到在產業跟創新的顧問，聘任簡榮宗任召集人，協助成立「產業暨新創研究中心」，這象徵智庫未來會更著力於產業研究。

江啟臣期待智庫能扮演更多社會對話的角色，而不是只有內參的角色，反之智庫應該有更多外擴的角色，跟整個社會環境與輿論相互交流，未來相關政策研究成果，不光是給國民黨參考，也希望給社會各界參考。

(中時 )