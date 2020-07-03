美國非農就業數據推動華爾街隔夜的全面收紅，南韓股市則承接了市場推升力到。

周五南韓KOSPI指數至午間上漲12點或+0.58%，為2147點。韓元走弱，基準國債收益率上升。外資為主板的淨賣家，上午賣超661億韓元(約合5505萬美元)。

美國六月就業數據的積極表現壓住每日新增病例的悲觀氣氛，那斯達克並刷新高點紀錄，來到10207點，鼓舞南韓科技股表現。

雖然隨著餐廳等服務業的重啟，造成美國六月就業機會增加，但該月中旬美國仍有3150萬人領取失業救濟，七月的勞動力和就業市場可能下挫。

另一方面，美國有超過36個州觀察到病例數攀升，美國周四在單日出現超過5.1萬名新增確診病例，第二波疫情隱約出現。

受到服務公司和科技公司的領漲，首爾主要大型個股皆走高，三星電子上漲0.95%，昨日表現優異的SK集團旗下晶片商SK海力士，上午上漲0.47%。

領先的網路及社交公司Naver和Kakao分別上漲0.36%和2.98%。

SK生物製藥接續昨日首上市的漲勢，上午再漲29.9%，另一方面三星生物製藥遭投資人資金轉出，上午大跌2.4%。

(時報資訊)