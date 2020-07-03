美國六月就業的增加，為經濟復甦提供最佳保障，周五日經225指數上漲74.37點或+0.34%，為22220.33點，午休後緩漲21點。東證一部指數漲2.19點或+0.14%，為1544.95點。在33個非類指數中有三分之二走低。

東京在周四傳出107個新增病例，驚醒了市場，雖然日本政府表示，並無重新啟動緊急事態宣言的計畫，然市場已傳出已有投資人正在進行投資組合的改變，以應對可能出現的疫情管制措施。

所謂的「居家股」(stay-at-home stock)意指能從疫情或經濟封鎖中獲利的股票，居家遊戲夥伴的任天堂上午上漲3%，網路醫療相關的M3公司上漲3.5%。

與旅遊相關全日空控股跌2.1%，九州鐵路跌1.5%，東京迪士尼更下跌1.3%。

媒體報導，日本政府計畫在2030年懸置或關閉百座以上的燃煤發電廠，受到媒體壓力，東京電力(TEPCO)跌1.5%，四國電力公司跌1.4%。

(時報資訊)