邱姓軍人在捷運站內搭訕15歲少女，邀約她找地方休息吃飯，少女答應後，邱男竟把她帶到U2電影院性侵得逞。台北地院考量邱男無前科，並以30萬元與少女和解，依強制性交罪判刑2年，緩刑4年。

案發後，邱男已遭記過汰除，於今年2月16日退伍。

判決指出，邱男2018年2月22日入伍服役，2019年10月13日上午7時許，在捷運市政府站內見少女獨自1人在充電站充電，遂上前搭訕，詢問少女是否要找地方休息進食，少女一口答應，邱男隨即帶她到U2電影院。

兩人進入包廂後，邱男等少女進食完畢躺在沙發上休息，立刻撲到少女身上，邊親邊脫下少女的褲子，少女嚇得推拒、大喊不要，但仍被硬上得逞，只能趁邱男完事後穿褲子之際，逃離包廂報警。

本案偵審期間，邱男均承認犯行，供述情節也與少女指控大致相符，合議庭因此認定邱男性侵犯行。

由於邱男稱：「我看她應該是18歲」，少女也說：「案發時我沒有穿學生制服，不記得有無告知年齡」，且兩人從相識到進包廂也不過半小時，彼此並不熟稔，合議庭認為邱男當下不一定知道少女未成年，無從依《兒少福利法》加重其刑。

合議庭考量邱男與少女和解，少女及其母親均願意給予自新機會，檢察官也希望依《刑法》第59條「情堪憫恕」減刑，故依強制性交罪判刑2年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，應提供180小時義務勞務，接法治教育課程9小時。

(中時 )