爭取防疫商機，國內工業用布龍頭廠弘裕(1474)擴大醫療紡品生產比例，弘裕指出，目前醫療用布已占全產能三分之一。由於醫療用布獲利是其他產品的三至五倍，法人預期，弘裕下半年的獲利能力將有大幅度的成長。

弘裕是國內織染一貫廠，同時也獲得台灣GMP與美國FDA認可之手術衣、隔離衣的專業大廠。

弘裕日前也標得台中榮民總醫院的隔離衣等醫療紡織品的獨家供應權，市場預估，此訂單至少可為弘裕增加2仟5百萬元以上之營收。

因歐美疫情不斷蔓延，各國持續洽詢醫療防護隔離衣的買家不斷，弘裕指出，目前醫療用布已占全產能三分之一，此類產品之毛利確實比一般產品來的高許多。

弘裕指出，公司產線擁有彈性機動生產能量，可快速滿足多種類產品及交期需求，同時在品質及高研發動能的強力支持下，目前已被列為國軍被服及袋材的合格採購供應商，後續將為公司帶來另一波商機。

(工商 )