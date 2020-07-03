振興經濟三倍券從1日正式開跑，其中八大行庫另在兼負推廣台灣pay使命之下，據2日截至下午3點止的統計關於台灣pay的綁卡戶數已達8萬4801戶，估計今日將衝破10萬大關，其中一銀、華銀、合庫為前三大，截至2日分別已累積台灣pay綁卡13230、13173、12916卡，行庫之間的「綁卡」熱賽，也造成第二日統計排名的大洗牌。

至於其他5家公股行庫還包括兆豐12631卡、彰銀12319卡、台銀10836卡、土銀6837卡、台企銀2859卡。對此行庫主管指出，各大行庫目前先拚登錄綁卡，接下來要拚的是何時能「完刷」3000元。

財政部從7月1日開跑日第一天就要求各大行庫列報台灣pay的綁卡登錄統計，其中第一天八大行庫就累積綁到了53263卡，首日的前三大行庫分別是彰銀、合庫、兆豐，首日分別綁卡10089、9575、8635卡，不過等到這份首日的統計數據一出爐，挑起各大行庫彼此之間的競爭意識，也牽動排名統計結果在2日出現大洗牌，其中最引人矚目的就是一銀在首日下午3點止的綁卡量5688卡，結果2日光是一天之內就增加超過8000張卡，同時在2點統計截至前拿下「綁卡新冠軍」。

若以日增量來看，土銀、合庫在第二天的增量都超過3000張以上，華銀則增加將近6000卡，增量僅次於一銀，台銀、兆豐分別增加超過4000張，增幅都非常可觀，也由此可見各大行庫力拚台灣pay綁卡的競爭白熱化。

除了綁卡台灣pay之外，行庫的客戶大約也有為數三分之一左右，是綁卡非台灣pay的信用卡，對此大型行庫主管指出，由於希望振興經濟之外，也推廣台灣pay的使用，因此這次三倍券的行銷費用約2000萬都用在台灣pay的現金回饋，相對而言信用卡的部分僅數百萬元，因此開放登錄的首日，行庫的登錄人潮幾乎清一色超過三分之二以上都集中在台灣pay。

(工商 )