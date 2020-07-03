毒品氾濫，誘毒手法不斷出新，彰化縣警方單是近6月份破獲製毒集團，查扣毒品咖啡包就多達2800多包，不法所得200餘萬元，今天進行鹿港、溪湖分局卸、新任分局長聯合交接典禮，分享這分績效。

彰化縣警察局3日上午在縣警察局6樓禮堂舉行鹿港及溪湖分局卸、新任分局長聯合交接典禮，彰化縣長王惠美感謝卸任的鹿港分局長廖志明、溪湖分局長楊贊鈞為彰化治安的貢獻，對新任鹿港分局長潘仕能、溪湖分局長婁自強寄予厚望。

新任的鹿港分局長潘仕能、溪湖分局長婁自強分別擁有碩士、博士學歷，職務歷練完整，工作經驗豐富，王惠美也指出，最近6月份破獲製毒集團，查扣毒品咖啡包2800多包，不法所得新臺幣200餘萬元，提供彰化縣居民最佳的生活安全保障。

彰化縣警察局表示，本日警察局部分重要警職異動人員如下：

一、外調人員：

1、彰化縣鹿港分局分局長廖志明榮調嘉義市政府警察局第二分局分局長。

2、彰化縣溪湖分局分局長楊贊鈞榮調苗栗縣警察局竹南分局分局長。

二、新任人員：

1、臺東縣警察局關山分局分局長潘仕能榮調彰化縣鹿港分局分局長。

2、新竹縣政府警察局新埔分局分局長婁自強榮調彰化縣溪湖分局分局長。

(中時 )