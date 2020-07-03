港府異動 鄭雁雄任駐港國安公署署長 駱惠寧任港國安委顧問 12:402020/07/03 旺報 陳君碩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港中聯辦主任駱惠寧，將出任香港國安委國安顧問。(圖/東網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《香港國安法》實施後，大陸3日公布多項相關人事，駐港國安公署署長由廣東省委常委、秘書長鄭雁雄擔任，香港國安委國家安全顧問，由香港中聯辦主任駱惠寧擔任。 新華社3日報導，任命鄭雁雄爲中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署署長；任命李江舟、孫青野爲中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署副署長。 新華社報導還指出，依照《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》有關規定，國務院2020年7月3日決定，任命駱惠寧爲香港特別行政區維護國家安全委員會國家安全事務顧問。 (旺報 ) #香港 #國家安全 #安全 #國家 #國安 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 「三峽大壩洩洪淹掉鳳凰古城」？ 綠媒挨批改標題 - 兩岸 香港國安法實施 北京學者：斬斷台灣綠營亂港的利劍 - 兩岸 戰機台海較量 陸比美漸占優勢 - 焦點新聞 - 旺報 「這些人」注意了！ 陸委會：非必要應避免過境中港澳 - 兩岸 - 旺報 港府異動 鄭雁雄任駐港國安公署署長 駱惠寧任港國安委顧問 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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