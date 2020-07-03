《香港國安法》實施後，大陸3日公布多項相關人事，駐港國安公署署長由廣東省委常委、秘書長鄭雁雄擔任，香港國安委國家安全顧問，由香港中聯辦主任駱惠寧擔任。

新華社3日報導，任命鄭雁雄爲中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署署長；任命李江舟、孫青野爲中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署副署長。

新華社報導還指出，依照《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》有關規定，國務院2020年7月3日決定，任命駱惠寧爲香港特別行政區維護國家安全委員會國家安全事務顧問。

(旺報 )

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