任嘉倫、張慧雯主演古裝奇幻新劇《暮白首》，任嘉倫劇中一人分飾兩角，包括凌虛閣少閣主那嵐岳及林敬，林敬話多又活潑外放，遭網友笑「林敬就是騷敬」。首次演出兩個反差極大的角色，任嘉倫表示非常開心，「激動又興奮，很喜歡演兩面性格，無論是一男一女、一老一少，我都非常願意。」他透露很喜歡林敬這角色，很多內容是現場自己家的，「感覺像是釋放很多年的能量，看到大家評價好看不錯就很開心」。

那嵐岳化身林敬（任嘉倫 飾）與容嫿（張慧雯 飾）的感情線，自開播以來雖發展迅速，卻也深陷兩家江湖世仇關係，那嵐岳遭陷害關牢房注入毒蟲、媽媽捨命相救死去、凌虛閣被燒，與心愛的容嫿要結婚卻被父親綁架。昨晚播出最新劇情，面對眾多危機，逼得那嵐岳開始黑化復仇，劇情發展備受關注。任嘉倫表示：「前面甜的越早，後面虐的越狠，喜歡這樣的鋪陳，足夠的甜才能造就後面的虐」。

此片也一圓任嘉倫拍攝武俠片夢，「許多動作戲的呈現，武指給的動作配合都非常好，我很喜歡」其中有一場戲，任嘉倫必須從高山懸崖邊以頭朝下姿勢俯衝落地，還得ㄍㄧㄥ住演出角色帥氣模樣，儘管有懼高症依舊沒用替身親力親為，還拍了三四次才完成，任嘉倫表示：「說實話，我真的害怕了」畫面驚險，也讓網友為他心疼。

林敬為全劇最多台詞的角色，相比《錦衣之下》陸繹的冷酷寡言，任嘉倫表示林敬的台詞每天回去都要背半天，笑說：「演林敬時劇本給了2頁台詞，這場戲拍完時，已經到2.5頁，因為有0.5頁是我自己加的」此部為目前任嘉倫最後庫存古裝戲，問及是否會想再演什麼角色，表示：「必須超越我之前演過同類型的劇，或是角色還未演過的都能考慮考慮。」《暮白首》每週四至週日晚間8點於愛奇藝台灣站全網獨播。

任嘉倫透露想演女角 遭網友笑騷。（愛奇藝台灣站提供）

任嘉倫演林敬為自己加戲釋放多年能量。（愛奇藝台灣站提供）

任嘉倫與張慧雯將分離。（愛奇藝台灣站提供）

眾多危機逼得任嘉倫黑化。（愛奇藝台灣站提供）

任嘉倫決定展開復仇。（愛奇藝台灣站提供）

任嘉倫(右)媽媽捨命相救死去崩潰痛哭。（愛奇藝台灣站提供）

與心愛容嫿要結婚卻反開虐。（愛奇藝台灣站提供）

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