三倍券可否找零？經長：勿要求廠商找零 12:452020/07/03 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經濟部長王美花（右）3日前往工研院，被問及三倍券問題，她表示以不找零為原則。（莊旻靜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部長王美花3日前往工業技術研究院，參與「擘畫2030為產業前行－47週年院慶暨工研菁英頒獎典禮」，參訪前接受訪問提及振興三倍券時，她表明不找零為原則，請民眾不要要求廠商找零。 振興三倍券即將在15日正式使用，王美花表示，目前無論是實體或是電子，廠商都推出各種加碼活動，例如民眾可使用200元買到250元的商品，因此鼓勵民眾多加使用三倍券。 王美花也表示，三倍券不找零，不找零也是最大原則，請民眾不可以強迫廠商找零。 (中時 ) #三倍券 #民眾 #廠商 #原則 #典禮 也許您會感興趣 財經熱門新聞 華為又慘了！英相驚爆1句 恐斬斷5G命脈 - 財經 爆噩耗！陸龍頭廠7奈米斷頭 陸媒揭致命關鍵 - 財經 美元跌入空頭！上海原油期貨熱 人民幣有望成下個霸主？ - 財經 汽機車舊換新退稅 續辦5年 - 財經焦點 - 中國時報 美就業人數令人驚呆！專家爆真心話 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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