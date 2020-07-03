經濟部長王美花3日前往工業技術研究院，參與「擘畫2030為產業前行－47週年院慶暨工研菁英頒獎典禮」，參訪前接受訪問提及振興三倍券時，她表明不找零為原則，請民眾不要要求廠商找零。

振興三倍券即將在15日正式使用，王美花表示，目前無論是實體或是電子，廠商都推出各種加碼活動，例如民眾可使用200元買到250元的商品，因此鼓勵民眾多加使用三倍券。

王美花也表示，三倍券不找零，不找零也是最大原則，請民眾不可以強迫廠商找零。

(中時 )