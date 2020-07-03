中南部房市熱潮未歇，興富發(2542)今年至目前為止，台中地區推案及銷售都占了最大比例，目前台中區包括商辦及住宅已銷售近百億元、推案預期會超過150億元。董事長鄭志隆說，依旗下個案銷售量都很出色來看，預期下半年台中房市表現還是會非常好。

近期房地產市場突然較為熱絡起來，鄭志隆說，現在市場資金實在很多，不少置產客都出現，房市最近真的很熱。首購族雖然資金有限，但現在股市表現也很好，不少人會撥出部分款項，投入股市理財，而到了案場看到置產族積極買房的氣氛，心態就不一樣會加快做出買房的決定，也讓首購產品去化的更加快速。

台中房市表現一直都不錯，有中科的支撐以及中小企業的強勢，近期中小企業主及投資置產客都紛紛現身，鄭志隆說，興富發在台中推案都圍著7、8期地區，銷售成績出色，在台中即將推出總銷150億元的市政愛悅一案，還在潛銷中就來了600~700組的客人，下半年還會有2~3個台中的案子會推出，明年還會繼續推！

今年首季興富發在台中就買進兩筆台中西屯區土地，金額各為83億及43億餘元，鄭志隆笑著說，從現在銷售的案子看到信心，有好機會當然會繼續買進土地，台中區不只今年推案、明年度的也規劃好了。對於83億元買進的達新工業台中七期精華地標售案，現在還積極整合旁邊的土地，希望能將小筆土地買進後一起規劃，推出的時間點尚未明朗。

(時報資訊)