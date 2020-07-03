近日《科學》雜誌發表一項在大陸所做的研究，被新冠肺炎感染的獼猴在28天內會產生抗體，不會再受到2次感染。不過研究人員表示，目前尚不清楚抗體能在體內維持多久，可能需要等到數年後，才能得知在疫情大流行期間，感染者是否有抗體存在。

據《TRT World》報導，北京協和醫學院對6隻獼猴進行抗體實驗，他們將一定劑量的SARS-CoV-2病毒注入獼猴氣管中，結果觀察到獼猴出現了輕度到中度的症狀，大約需要兩周時間才能恢復。研究人員表示，6隻獼猴首次感染的第28天後，對其中4隻注射另一劑病毒，實驗結果只有體溫稍有升高，沒有再度感染的跡象。

研究人員通過頻繁採樣，發現獼猴被感染3天後，病毒載量達到最高峰。科學家表示，獼猴首次感染新冠肺炎後，身體表現出較強的免疫反應，產生了更多的「中和抗體」，這些抗體可以保護牠們在短期內免受感染。不過研究人員指出，需要有更多實驗來觀察這個免疫力能維持多久。

因為獼猴與人類相似，因此北京協和醫學院對他們進行新冠肺炎抗體研究，為了找出牠們對病毒是否有短期免疫力；目前研究結果是獼猴在初階時有出現免疫力，不過尚不清楚在人體內的反應，可能要等到數年後，才能得知當時疫情爆發期間被感染的人們，是否有產生抗體，不會再度被感染。

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(中時電子報)