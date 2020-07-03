根據《ESPN》薪資專家馬克斯報導，NBA預計將於8月17日，也就是復賽後的季後賽首輪開打同時重啟交易市場，屆時有可能最先行動的球隊，就是本季戰績墊底的勇士，因為他們早已盯上身為兩屆灌籃大賽亞軍的魔術前鋒阿隆戈登。

勇士可能開出的交易價碼，將是今年首輪選秀權，以及1個價值1720萬美元的交易特例(把伊戈達拉換去灰熊後得到)，其實早在今年2月交易截止日前夕，勇士就跟魔術提過，用羅素交換阿隆戈登的交易，可惜當時魔術並未點頭同意。

不過如今勇士除了擁有1720萬美元交易特例當作籌碼，手中握有的今年首輪選秀權，更有14％機率在今年樂透抽籤儀式上抽到狀元籤，假如成真的話，這個今年首輪選秀權價值勢必大增，或許魔術就有可能心動，進而同意這筆交易。

2014年選秀第4順位被魔術選上的阿隆戈登，目前生涯6季都待魔術，不過他在本季場均得分、各項命中率都比上季退步，又在今年灌籃大賽飲恨敗給熱火前鋒德瑞克瓊斯，似乎也該換個環境試試了，24歲的他或許能在勇士大顯身手。

(中時 )