搶振興3倍券商機，台南市加碼「送房子、送車子」及諸多大獎，市長黃偉哲帶隊參觀位於善化區陽光大道的「新房」。（劉秀芬攝）

搶振興3倍券商機，台南市加碼「送房子、送車子」及諸多大獎，市長黃偉哲帶隊參觀位於善化區陽光大道的「新房」。（劉秀芬攝）

搶振興3倍券商機，台南市加碼「送房子、送車子」及諸多大獎，市長黃偉哲帶隊參觀位於善化區陽光大道的「新房」。（劉秀芬攝）

搶振興3倍券商機，台南市加碼「送房子、送車子」及諸多大獎，市長黃偉哲帶隊參觀位於善化區陽光大道的「新房」。（劉秀芬攝）

搶振興3倍券商機，台南市長黃偉哲宣布來台南消費加碼「送房子、送車子」及諸多大獎，3日上午位於善化區科技城LM特區「新房」亮相，黃偉哲說，這間新房權狀26.56坪，扣掉公設還有20.5坪左右，非常適合小家庭居住，希望大家來台南市旅遊消費，來當台積電的鄰居。

黃偉哲說，大家都知道他很摳，這次為了吸引大家來台南消費，真的是「殘殘開下去」。黃偉哲說，台南市原本觀光旅遊品質就很高，好山好水好吃好玩，要不要加碼也很掙扎，但是各縣市都加碼搶振興商機，為了加強大家印象，應觀眾要求加碼，要送就送大的，於是他想到了加碼送房子。

黃偉哲說，台南市府為了展現誠意，準備了一兩千萬預算，找好法源，15號前會公布消費抽獎方式，頭獎送房子、二獎汽車，其他還有現金、3C產品。

頭獎送的房子位於善化區陽光大道，建商宇成建築於該區已有十多件建案。這次台南市府送的新成屋，是高22層大樓，兩房一廳附車位，視野好、公設完善，市價1坪20萬元左右。

黃偉哲說，找房子過程也很辛苦，是要到台南科工區和Google做鄰居，還是到南科和台積電當鄰居，最後選定在南科附近的住宅大樓，是該建案最後一戶，因此沒有替建商打廣告之嫌。

黃偉哲也歡迎大家組成「復仇者聯盟」，到台南報復，不管是報復性消費、任性消費、理性消費都好，統統歡迎。

(中時 )