印度信實工業（Reliance Industries）3日（周五）表示，英特爾（Intel）將以189.5億盧比（約2.5355億美元）入股該集團旗下數位事業Jio Platforms，取得0.39％股份，這是繼臉書、Silver Lake等公司之後，又一外國企業展現對Jio Platforms的興趣。

信實工業指出，此次英特爾是透過英特爾資本（Intel Capital）進行投資，Jio Platforms累計已向投資者募資1.18兆盧比，目前估值約達4.91兆盧比。

(工商 )