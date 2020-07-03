英特爾投資2.5億美元入股印度Jio Platforms 13:112020/07/03 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度信實工業（Reliance Industries）3日（周五）表示，英特爾（Intel）將以189.5億盧比（約2.5355億美元）入股該集團旗下數位事業Jio Platforms，取得0.39％股份，這是繼臉書、Silver Lake等公司之後，又一外國企業展現對Jio Platforms的興趣。 信實工業指出，此次英特爾是透過英特爾資本（Intel Capital）進行投資，Jio Platforms累計已向投資者募資1.18兆盧比，目前估值約達4.91兆盧比。 (工商 ) #Jio #Platforms #英特爾 #信實工業 #Intel 也許您會感興趣 財經熱門新聞 華為又慘了！英相驚爆1句 恐斬斷5G命脈 - 財經 爆噩耗！陸龍頭廠7奈米斷頭 陸媒揭致命關鍵 - 財經 美元跌入空頭！上海原油期貨熱 人民幣有望成下個霸主？ - 財經 汽機車舊換新退稅 續辦5年 - 財經焦點 - 中國時報 美就業人數令人驚呆！專家爆真心話 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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