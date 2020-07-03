《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（3）日的國際新聞重點。

【1】 美國會通過「香港自治法案」！就等川普簽署後生效

港版國安法上路2天，繼1日在眾議院通過後，2日再於參議院獲得一致通過「香港自治法案」，其內容包括制裁損港自治的大陸官員與金融機構，並在部分情況強制美國總統施行制裁。由於參眾兩院皆通過，法案將遞交總統川普簽署。

【2】 港國安法後加碼挺台！美兩院議員皆提《台灣防衛法》

在北京通過香港國安法後，美議員更加關注美國對台防衛承諾。在美參議員霍利提出「台灣防衛法」草案後，眾議員蓋拉格1日在眾院提出同一版本草案，確保美國履行台灣關係法義務，維持美軍阻止大陸武力犯台、造成既成事實的能力。

【3】 美單日確診5.5萬再破紀錄 佛奇：病毒恐已突變傳染更強

根據路透社統計，美國2日單日新增近5萬5000人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），這是全球國家迄今單日新增最多的病例數。美首席防疫專家佛奇也表示，目前已有跡象顯示病毒已突變，且變得更具傳染力。

【4】 態度大翻轉！川普大讚戴口罩CNN：被一關鍵所逼

外媒分析指出，美國總統川普川普先前拒絕在公眾面前示範戴口罩完全是政治表態，但隨著美國疫情攀升，以及川普選情遭疫情衝擊，至今仍陷低迷，讓他不得不反思對於戴口罩一事。

【5】 報應！川普受新冠肺炎血淋淋教訓 要補破網重設大流行病辦公室

川普政府2018年解散國家安全會議（NSC）大流行病因應辦公室，如今在面對新冠肺炎疫情衝擊，表現得荒腔走板後，正打算在國務院下重設類似的辦公室。一名川普政府高層官員透露，美國國安會周四舉行了跨部門會議，討論有關大流行病因應辦公室的計畫。

(中時電子報)