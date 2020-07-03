民間團體日前召開召開記者會，指控法官漠視迴避制度，造成台灣成千上萬冤錯假案，對此司法院澄清指該內容與相關法律及事實不符，且刑事訴訟法不但有法官自行迴避的規定，也規定當事人可以聲請法官迴避，人民也可以聲請法官評鑑透過法評會追究責任。

民團指稱，下級審的法官，晉昇上級之後，竟然繼續審理同一案件，沒有迴避，且從二審到三審都遇見同一個法官，甚至聲請再審、非常上訴時，又是他；法官自己決定迴避，造成很多拒不迴避的惡夢，應有外部審查。

司法院解釋，案件經過上級審法院撤銷發回下級審法院更審時，會經過隨機抽籤的方式分案給其他法官辦理，由於下級審法院的法官員額有限，假如發回次數較多，就有可能由相同法官審理，不過，這種由相同法官審理的情形，當事人原有的審級利益並沒有受影響，自然也沒有違反迴避規定的問題。

司法院表示，在上訴審法院撤銷發回的情形，下級審法院必須受到上級審法院指摘意旨的拘束，發回後縱由相同法官審理，仍應按照指摘意旨進行調查審判；至於聲請再審及非常上訴案件，則是為了糾正已經確定案件的適用法律發生錯誤，都與原已確定案件關於有罪無罪的審理不同，因此沒有迴避規定的適用

(中時 )