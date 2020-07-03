副總統賴清德（中）、經濟部長王美花（右）3日前往工研院參與院慶，參訪認識工研院的研發與技術。（莊旻靜攝）

副總統賴清德（左三）、經濟部長王美花（左四）3日前往工研院參與院慶，參訪認識工研院的研發與技術。（莊旻靜攝）

工業技術研究院3日上午舉辦院「擘畫2030為產業前行」47週年院慶暨工研菁英頒獎典禮，副總統賴清德、經濟部長王美花及多名科技界大老均到場，賴清德肯定工研院在防疫期間的多項努力，也期許工研院抓緊時機，發揮力量。

賴清德表示，3日撥空參加，是要表達恭喜與感激，協助國家共同抗疫，他說，蔡英文總統在任內有多項使命，包含5加2產業創新計畫、連任的6大核心產業，工研院在其中都是重要力量。

肺炎疫情使人類生活習慣有顯著改變，賴清德說，包含現在人人戴口罩、保持社交安全距離，非必要不出國、不搭飛機與郵輪，國人多半選擇國內旅遊，而疫情也造成產業鏈的斷裂與重組，每項改變都需要工研院發揮智慧，引導國家面臨新的變局，也讓改變成為國家發展的智慧。

面臨5G時代的到來，賴清德也認為，這是台灣及其他國家新時代的開始，如何在新時代更具競爭力，他也期許工研院發揮力量。另外，賴清德也提及大南方計畫，他說自己來自台南，對此計畫更加有感，台南市高鐵特經區不僅有綠能產業研發，賴清德也希望工研院的投入，能使在地產業更加蓬勃發展。

王美花致詞時表示，工研院對台灣很重要，她在招商、新南向部署時，與很多國家合作，其他國家羨慕台灣有個工研院，也期望能在當地複製，工研院不僅有高端研發、還真正與產業結合。

不過王美花也「吐槽」，她認為工研院有很好的研發與技術，卻缺乏行銷能力，前往歐美國家做簡報時，內容很重要，不能讓聽者聽完後還滿頭問號。王美花也說，工研院技術能力有90分，行銷卻僅有50分，與新加坡正好相反，她期望工研院能加重行銷能力，這是她作為「金主」對工研院的一些要求。

王美花也肯定工研院加入防疫團隊，包含口罩機的製造、與科技大廠協助呼吸器，如今面臨國境開放問題，人出不去也進不來「影響很深層」，如何開放右確保台灣持續防疫效果，則有賴科技的協助。

工研院研發核酸分子檢測系統，可提供第一線防疫人員更精準快速的檢測，她很關心此系統何時可以技轉，每天盯進度，希望今天（3日）就可以拿到製造許可，她致詞時也透過直播向FDA喊話，看能不能盡速拿到。

(中時 )