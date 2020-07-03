由史俊威、何景揚、吳青峰、劉家凱、謝馨儀和龔鈺祺組成的「蘇打綠」樂團，經歷春夏秋冬的洗禮，終於有了新的念頭，將團名重新拆解並提煉出「魚丁糸」三個字，成為台灣第一個有分身的樂團，頂著全新的「藝名」和企圖心，重新集結的六人打造全新音樂品牌，把自己當成菜鳥團的魚丁糸，比照新團出道模式，即將在7月31日於華山Legacy初次登台，回歸live house小舞台。魚丁糸日前首度以新團身分接受《大誌》專訪，暢談翻玩音樂的創團歷程。

以分身「魚丁糸」攪動音樂活水；而蘇打綠的死忠歌迷，想必對「魚丁糸」這三個字肯定不陌生，團名拆解自「蘇打綠」，他們曾經用這個名字，在2005年發行首張專輯前的「試聽片」上出現，也曾以這個團名登上2016年海洋音樂祭的舞台；有了新的團名，成員們當然也要有新的藝名，團員們互相拆解名字，阿福是可田、家凱是豕豆、小威是八女、阿龔是金八、馨儀是香我、青峰是日出，各人還有各自的代表符號，連歌迷都有了代號「浮萍」，歌迷會就叫「池堂」，「日出」（青峰）說：「我們就是這麼任性。」邀請一路走來始終支持他們的歌迷一起來「鬧」。

儘管以新名字走跳音樂江湖，魚丁糸的內核還是愛玩音樂的這六人，想做一些以前覺得有包袱而沒辦法做、沒試過的事，現在既然重新開始，就不再給自己框框條條，想做就做，頂著全新的「藝名」和企圖心，期待釋放這一陣子儲備的能量，鼓手八女（小威）說，「我們唯一的指導原則就是不能像蘇打綠。如果你本來認知蘇打綠是什麼，那麼魚丁糸就是相反。」把自己當菜鳥團，重新從live house出發。

(中時 )