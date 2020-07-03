每年六、七月畢業季到來，畢業典禮多數會邀請民代、官員出席，民進黨立委高嘉瑜就透露，自己最近都努力早起，參加各國小的畢業典禮，看到許多小朋友都會大喊「高嘉瑜」，然後嚇到，還說，「今天參加畢典，因為時間很趕，沒辦法每所學校唱歌，讓同學們留遺憾，她很抱歉」。

國民黨立院黨團前幾天為抗議蔡英文總統提名陳菊出任監察院長，占領立院議場，藍綠雙方爆發肢體衝突，正當雙方打成一團時，高嘉瑜被卻拍到在主席台一旁托腮看戲，形成強烈對比。

高嘉瑜當時也在臉書回應，「是否應該進場唱歌化解對立，門上都釘子真的很危險，最辛苦的是警察同仁們」，喊話「最強國防武器要出動了」，笑說「裡面的人應該需要隱形的翅膀」，還開歌單《三天三夜》、《一剪梅》、《蘭花草》。

喜愛唱歌的高嘉瑜，今天(3日)更在臉書透露，「早上努力參加各國小畢業典禮，好笑的是走廊上遇到的小朋友，都會大喊『高嘉瑜』然後嚇到吃手手」，她遺憾表示，「今天因爲時間很趕，沒辦法每所學校都唱歌，讓同學們留下遺憾真的很抱歉」。

(中時電子報)