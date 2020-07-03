國民黨高雄市長候選人李眉蓁今天上午與黨魁江啟臣、前黨魁朱立倫、智庫副董事長連勝文、藍委蔣萬安等人合拍定裝照，李眉蓁競總發言人、前高雄市新聞局長鄭照新受訪表示，李眉蓁將針對年輕族群在高雄落地深耕、在產業上找到新的落腳等政策著墨，更提醒對手陳其邁，不能因為2018年參與過高雄市長選舉，就把舊的政見複製貼上，這並不具誠意。

鄭照新說，補選的節奏與大選不同，講求即戰力，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁深具爆發力、年輕活力，能推陳出新，打破舊框架，展現高雄新格局，接下來將呈現急起直追的態勢。

鄭照新表示，民進黨候選人陳其邁在2018年就曾參選過高雄市長，具有原有的基礎，資源也相對充沛，不過過去一年半來，高雄出現很大變化，若認為不提出新的東西，高雄市民就會買單，抱持相對僥倖的想法等，都不該出現在選戰中，反之應思索如何為高雄帶來新的政見，指引出新的方向。

詢及陳其邁預估贏得70萬票以上，國民黨的得票目標？鄭照新指出，現在的民主政治，已經不是用主觀可預估，必須在選民面前展現謙卑，既然是場打破框架的選戰，如何指引高雄未來發展的新方向，比起做選票預估更有意義，期盼這場選戰是競逐政見與高雄未來新方向，格局應更高、更寬、更廣，而非政治計算。

媒體詢問，如何爭取年輕人支持，鄭照新說，除了李眉蓁給人的形象是陽光、青春、活力外，也會針對年輕族群在高雄落地深耕、在產業上找到新的落腳、安居等政策著墨，而李眉蓁也長期關懷婦幼議題，期盼把高雄打造成未來世代能夠青睞的城市，這也是每位候選人無法逃避的責任。

鄭照新也提醒陳其邁，不能因為過去曾參與過市長選舉，就把舊的政見複製貼上，這並不具誠意，所有候選人都應該拿出誠意，面對高雄當下與未來的挑戰。

李眉蓁今天特地北上與黨主席江啟臣、前黨主席朱立倫、智庫副董事長連勝文、藍委蔣萬安等人合拍定裝照，展現年輕世代與藍營意見領袖齊挺李眉蓁的決心，未來除了這些人都會南下輔選，所有黨內意見領袖與民代也都會投入輔選。

(中時 )