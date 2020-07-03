隨著全球5G開台，各項AI應用、邊緣運算等需求將大幅提升，加上大陸拚半導體自製化，使得ASIC(客製化晶片)的需求攀升，創意(3443)前景看俏，今股價掀起補漲，早盤即攻上漲停鎖住，報在284.5元。

隨著5G在今年全球陸續上路，衍生出各項應用，包括AI、邊緣運算、自動化等趨勢，創意在產業間具有領先地位，加上先進製程又有台積電(2330)撐腰，故長線發展可期。

美中關係持續緊張，導致大陸官方持續大力補助半導體自製化，但短時間之內大陸的技術又尚未到位，故台系的ASIC、NRE等將有龐大商機，這也帶動近期IC設計個股掀起一波漲勢，故創意今也掀起補漲。

創意第一季因為新冠肺炎疫情關係，單季營收31.69億元，營業淨利7352.4萬元，單季淨利9874.2萬元，年衰退達35.32%，每股獲利0.74元，單季毛利率落在24.1%。

(時報資訊)