為有交改善柴油車空氣汙染排放，行政院環保署補助大型柴油車汰舊換新及調修燃油控制、加裝濾煙器等計畫，苗栗縣政府環保局統計全縣屬於1至3期的大型柴油車有3，324輛，至今年5月底僅有109輛申請補助，希望其它車主踴躍申請。

苗栗縣環保局配合行政院環保署「大型柴油車汰舊換新補助辦法」和「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助辦法」辦理相關補助作業，今年截至5月底已完成109輛大型柴油車淘汰補助審核作業，補助金額共計新臺幣3,501.5萬元，另有10輛大型柴油車加裝濾煙器補助，補助金額共計新臺幣118萬元，補助數量全國第三。

環保局長陳華盛表示，依據補助辦法規定，凡於民國95年9月30日前所生產的1~3期大型柴油車輛，或95年10月1日至12月31日間出廠且取得中央主管機關審驗合格證明的3期大型柴油車輛，若完成車籍報廢及車體回收或過戶，於前後6個月內購買新車或中古車，即可申請補助，最高可補助65萬元。

另舊車可選擇加裝濾煙器，並且車輛加裝後排放黑煙經檢驗符合補助規定，即可申請補助，最高可補助15萬元。此外舊車亦可選擇調修補助，項目包含：噴油嘴、噴射泵浦、引擎系統與清除積碳等，車輛調修後排放的黑煙經檢驗符合排放標準即可申請補助，最高可補助10萬。

環保局表示，苗栗縣柴油車數量約21,650輛，其中1~3期大型柴油車約有3,324輛，因此呼籲符合申請條件之車主，儘早向本局提出申請。

(中時 )