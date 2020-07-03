為期3天的大學指考今天起登場，化學考科上午開考，建國中學同學考完表示，今年化學科文字篇幅短、只有7面，考題簡單「神藥」瑞德西韋、順應時事的諾貝爾獎「鋰電池」全都入題，其中，多重選擇題第21題酸鹼滴定計算較繁複，令人印象深刻。

建國中學同學李鎮宇表示，今年化學考科總共只有七面，內含十張圖、三張表，考題相較模擬考相對簡單，他認為對高分群的鑑別度不大，其中較有印象的考題為第13題考「神藥」瑞德西韋結構式和化學反應，以及第16題搭配今年諾貝爾時事考「鋰電池電子組態」。

李鎮宇說，整份考卷大多是從選修化學出題，基礎化學比重很少，整份考卷考計算的比重也不多，大多是考觀念，其中多重選擇題第21題考酸鹼滴定的PH值的計算較為繁複，需要花比較多時間解題。

另名建國中學同學連彥喆表示，今年大學試場開放冷氣，且開2扇對角窗各15公分，兼顧冷度及教室通風，今年不開放陪考，一早到看到父母親小字條「加油」以及擊掌，令他內心感到充滿力量，至於化學考科他也覺得相對簡單，只希望不要粗心出差錯。

(中時 )