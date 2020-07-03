小禎緯來節目《醫次搞定》交棒張鳳書，她今出席電器活動表示「緯來這節目已經調整一段時間，本來一個禮拜錄兩次，後來變一個月錄一次，過年後就開始調整，蠻長一段時間了」，但她透露還是對節目的不捨，「《醫次搞定》整個醫療內容對我來說我是非常有興趣的，每次去都能學到新東西，但可能台內有些節目內容變動，就尊重電視台」。

問及與爸爸搭檔的中天《地球人請回答》近況，小禎坦言，「這仗真的難打，因為整個製作team對這節目期待很高，我覺得當期待很高時，就很難經鬆去做節目，製作單位還是要多加調整」，透露胡瓜因此壓力大到失眠，「他說他很久沒做節目還要盯所有的本，我們每次錄影前，製作單位都還要找他開會討論內容，他很久沒失眠，但做這節目之後開始睡不好」。

《地球人請回答》原本從11點線撞到之前主持的東森《2分之一強》，現在《地球》改到晚間9點，小禎透露胡瓜對此感到愧疚，「他覺得對我拍謝，我是跟他說沒什麼好拍謝，有這樣的經驗很好啊，瓜哥覺得聲勢造那麼大，一直抓不到什麼方向，我覺得他已經做很好，大家竭盡所能就好，當然希望節目長長久久做下去，但如果不如預期，我們也是平常心啦」！她也感嘆現在電視環境差，「電視環境三四年前就有感受很差了，又想做好看節目給大家，但綜藝節目史都那麼久了，該怎麼做不一樣的給大家」。

許多藝人受疫情影響通告銳減，但小禎透露工作量沒甚麼影響，「我遇到的狀況，取消的沒多場，之後至少有十場，我上個月已經報復性購物了，不想說數字，經紀人聽到可能會昏倒，下個月要報復性賺錢，已經滿檔」。健身房事業也非常穩定，目前手上也握有8支代言。

目前小禎在YT頻道《創意油管》成長穩定，透露女兒Emma也有興趣進入演藝圈，還開設自己的頻道，「她自己拍自己剪輯自己上字幕，那天他還自己寫了拍YT的內容，寫了好幾個主題企劃，已經開始拍了，強迫我所有朋友都要訂閱」，爸爸李進良會反對嗎？「他爸應該也算放棄他了，就讓他去上戲劇表演班，主要英文顧好就好，做什麼其次」。

至於感情，小禎表示目前以工作為主，還有「怎麼擺脫小孩為主」，健身房會邀丁春霆嗎？她說「他有時還是會來，可能看馬哥或其他朋友，他有認識的，本來小組就會見面」。

(中時 )