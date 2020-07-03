錢櫃大火生還者今天上午送上感謝卡、花束，向參與救災的消防員致謝。（譚宇哲攝）

錢櫃大火生還者今天上午送上感謝卡、花束，向參與救災的消防員致謝。（譚宇哲攝）

錢櫃大火生還者今天上午送上感謝卡、花束，向參與救災的消防員致謝。（譚宇哲攝）

4月26日的錢櫃林森店KTV大火奪走6條人命、55人受傷，部分生還者至今仍在接受相關創傷治療，4名生還者及家屬3日上午赴台北市消防局中崙分隊向消防員致謝，生還者也忍不住嗆：「應該讓練台生也體驗一下，把他關在（火場）裡面3分鐘看看！」

「因為有你們，我們的生命才得以延續！」4名生還者及家屬3日上午在北市議員應曉薇安排下赴台北市消防局中崙分隊，獻上感謝卡及花束，向當天參與錢櫃救災的各消防隊代表致謝，回憶起火災當下濃煙密布、無路可逃的驚險過程，連聲「謝謝」，場面溫馨。

生還者林小姐在父親陪同下，向救命恩人當面致謝，林父說，很感謝消防員，讓女兒可說是失而復得，消防員給大火受害者希望、空氣及救治時間，雖然有疏失，但仍要對第一線救人救火的消防員說聲感謝。

葉先生說，經歷火災後每天晚上都睡不著，彷彿仍困在錢櫃火場裡，一直很想跟救命恩人面對面說一句感謝，火警當下他已經歇斯底里、搥牆求援，當消防員穿著黃素消防衣破門而入時，如同濃煙密布的黑夜中出現太陽，「我因你們活著，非常感謝。」

蔡先生，在錢櫃713包廂被救出，因為醫生說他腦部神經病變，目前仍在作高壓氧治療，他記得當下濃煙如瀑布般襲來，生死一瞬間，被朋友拉到廁所後因吸入過多濃煙而昏迷，醒過來時已經在醫院治療，非常感謝消防員及時將他跟朋友救出。

但對於錢櫃至今仍營業，生還者紛紛表示不能接受，蔡先生呼籲，錢櫃該賠償的還是要賠償，消防安檢也要積極檢查，希望台北市府硬起來，應該讓練台生也體驗一下，把他關在（火場）裡面3分鐘看看！」

應曉薇表示，許多受害者因身體尚未恢復，無法到現場，只能透過卡片向消防英雄致謝，也祝褔所有的消防弟兄未來出勤都能平安歸隊。

(中時 )