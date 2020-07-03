曾獲法國貝桑松、義大利佩卓地和荷蘭孔德拉辛三大指揮大賽首獎的指揮家呂紹嘉，受國立台北藝術大學（以下簡稱北藝大）邀請，今年9月起將擔任特聘講座教授，開設管弦樂合奏、專題演講、指揮大師班和音樂會課程，為期一年。

近期才剛卸下國家交響樂團音樂總監一職，呂紹嘉表示，教師身分對他而言是新鮮事，「我人生規劃從來沒有想過要教學，我想我未來面對的還是一個樂團，不是教學，而是帶學生面對音樂。」

呂紹嘉表示，指揮藝術既具體又抽象，最高境界是幾乎沒有手勢動作，「我們可看見很多指揮大師在最好的時刻，是手幾乎沒有動作的時候，不需要強調打拍子，但一切仍在控制之下，但有時候又需要動到跳起來，說起來很抽象，但一切都是依照音樂需求做表現。」

呂紹嘉過去在2005年、2012年和2019年，指揮北藝大管弦樂團，並在北藝大、師大開設大師班，在瑞典、德國、丹麥指揮音樂院樂團，他表示學生樂團和職業樂團最大的不同，在於他們面對樂曲時，都很有新鮮感，「學生樂團演奏的曲目，大都是第一次演奏，這種發掘一首作品的過程和新鮮感，我認為很珍貴。」

呂紹嘉觀察，學生的可塑性高，帶學生樂團的關鍵在於，「必須多說明一點樂曲背景，演奏出來的音樂就會不一樣。」

北藝大音樂院長蘇顯達表示，在學生時期，有機會和指揮家一起合奏演出，對學生而言，是一輩子難忘的經驗，「我永遠記得我在法國留學階段，考上巴黎市立交響樂團，那時一起合作的指揮，對學生時期的我而言，有很大的幫助，獲得可貴的音樂經驗。」

呂紹嘉透露，未來一年預定的曲目，已規劃貝多芬第五號交響曲、馬勒第四號交響曲和布拉姆斯第二號交響曲。

(中時 )